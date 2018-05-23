У Мустафиной снова проблемы с коленом

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что у двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной начались проблемы с коленом. Ранее спортсменка уже перенесла операцию на колене. Мустафина в апреле вернулась в спорт после рождения ребенка и завоевала золото чемпионата России в командном турнире.

- Алия пытается полностью восстановиться, но ей сложно, нужно приводить вес в порядок, - цитирует "Р-Спорт" Родионенко. - Из-за этого большая нагрузка на оперированное колено, оно начинает болеть. Наверное, отправим ее на обследование в Германию по поводу колена. Первую неделю сбора посмотрим, потом решим с датами. Она хочет выступить на Кубке России.