У Мельниковой позитивный настрой на финал в личном многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова отметила, что довольна своим выступлением в квалификации чемпионата мира в личном многоборье. Спортсменка показала 10-й результат (53,132 балла) и вышла в финал турнира.

– Настрой на финал… Мне кажется, что у меня всегда настрой позитивный! – цитирует "Р-Спорт" Мельникову. – Я довольна своими брусьями, очень сильно довольна! Прыжок вроде бы тоже нормально, но это все мой стандартный вариант, а вот вольными, естественно, я не довольна. Надеялась, конечно, на лучшее, но у меня нога болела, повредила ее, поэтому вольные практически не тренировала. Надеялась, что сделаю, но не получилось.