Тренер: "Гимнастка Мельникова должна быть в тройке призеров на ЧМ при объективном судействе"

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко отметила, что гимнастка Ангелина Мельникова при объективном судействе должна была войти в тройку призеров на чемпионате мира в личном многоборье. Она стала пятой с результатом 55,698 балла.

- Когда мы ехали на этот старт, у нас была задача пройти отбор на олимпийскую лицензию по итогам командного многоборья, поскольку мы знаем, что у нас нет такой звездочки, которая могла бы претендовать на медаль, - приводит ТАСС слова Родионенко. - Мельникова обязана была быть в тройке, если бы судейство было бы объективным.

По мнению тренера, судьи принимали спорные решения по итогам выступления спортсменок на бревне.

- Руководила судейской бригадой, курировавшей бревно, китаянка. Она нас с первого дня сдерживала - и команду в квалификации, и сейчас, - заявила Родионенко. - Все равно им не удалось вытащить китаянок, но она убрала нашу девочку. Удивительно, что бельгийке ставят оценку выше, чем Мельниковой, - у бельгийки прекрасные брусья, но нет бревна, нет вольных, она еле ходит.

Тренеру не нравится, что на большом табло в ходе соревнований показывают, сколько спортсменам нужно набрать баллов, чтобы обогнать лидера.

- Судьи же видят, здесь нет незаинтересованных судей, каждый представляет свою страну, как их не тасуют, а судьи остаются верны своим принципам, - заявила Родионенко. - Не могу сказать, что выступление Ангелины было шикарным, девочка ничего не теряла. Допустим, судьи не посчитали какую-то трудность, но ее исполнение было нормальным.