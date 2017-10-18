Торопова - о словах Гуцу об изнасиловании: "Может, Щерба немного и лез к ней, но чтобы насилие - нет!"

Бывшая гимнастка сборной СССР Татьяна Торопова рассказала о том, что ей ничего не известно об изнасиловании Татьяны Гуцу со стороны Виталия Щербо. По словам Гуцу, преступление произошло в 1991 году во время соревнований в Штутгарте, где оба спортсмена выступали за сборную СССР.

– Хочу сказать, что ни о каком насилии при мне я понятия не имею, – цитирует sport.tut.by Торопову. – Я не видела, ничего такого не происходило. Были дружеские отношения, и только. Я была в то время такой же маленькой, как и она. Извините меня, мы спортсмены! Уверена, что никакого криминала не было. Мы были заняты спортом, а конкретно в тот раз приехали в Штутгарт выступать, а не заниматься, извините меня, ***, правильно?

В общем, не могу ничего плохого сказать ни про нее, ни про него.

– Гуцу ставит вам в вину то, что вы остались в стороне от случившегося.

– Я в шоке! Почему она такое высказывание сделала? Помню, тогда соревнования у мужчин завершились, а на следующий день на старт должны были выйти женщины. Они пришли, чтобы порадоваться тому, как сложился соревновательный день. Засиделись просто допоздна! Мы должны были ложиться спать, и я попросила Виталика уйти к себе в комнату.

Конечно, может, он немного и лез к ней, но чтобы имело место насилие? Нет! Чтобы у нее был стресс на фоне чего-то подобного, такого тоже не помню, честно. Да, много лет прошло, но чтобы насилие… Нет, при мне – нет.

Секс-скандал через четверть века