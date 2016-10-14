Титов будет участвовать в выборах вице-президента FIG

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов подчеркнул, что намерен принять участие в выборах на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG).

Конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации, пройдет в Токио с 18 по 20 октября.

- На пост вице-президента Международной федерации гимнастики буду избираться, на пост президента - нет, - приводит "Р-Спорт" слова Титова. - Что касается отчетно-выборной конференции в нашей Федерации спортивной гимнастики, выборная конференция, скорее всего, будет в декабре месяце, сроки пока не назначены.