20:45 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Татьяна Гуцу - о Виталии Щербо: "Это существо украло у меня все, что есть в женщине"

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1992 год. Барселона. Татьяна ГУЦУ - двукратная олимпийская чемпионка Игр-1992.Секс-скандал через четверть века

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу ответила на грубый комментарий в ее Фейсбуке. Одна из пользовательниц усомнилась в правдивости истории спортсменки о том, как прославленный гимнаст Виталий Щербо изнасиловал ее на турнире в Штутгарте, когда ей было 15 лет. 

"Вспомнила бабка, как девкой была! Другого способа попиариться не нашла?" - написала пользовательница Татьяна Полякова.

"Как вам не стыдно так говорить. Это существо украло у меня все, что есть в женщине", - написала Гуцу в ответ.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/tatiana.gutsu.7/posts/1273183899481971

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Gordon

Предсказуемо пафосный ответ. Продолжаю ей не верить.

21:22

П_о_в_а_р

Ору.)))

20:49