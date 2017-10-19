Татьяна Гуцу - о Виталии Щербо: "Это существо украло у меня все, что есть в женщине"

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу ответила на грубый комментарий в ее Фейсбуке. Одна из пользовательниц усомнилась в правдивости истории спортсменки о том, как прославленный гимнаст Виталий Щербо изнасиловал ее на турнире в Штутгарте, когда ей было 15 лет.
"Вспомнила бабка, как девкой была! Другого способа попиариться не нашла?" - написала пользовательница Татьяна Полякова.
"Как вам не стыдно так говорить. Это существо украло у меня все, что есть в женщине", - написала Гуцу в ответ.
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/tatiana.gutsu.7/posts/1273183899481971
Gordon
Предсказуемо пафосный ответ. Продолжаю ей не верить.
21:22
П_о_в_а_р
Ору.)))
20:49