Татьяна Гуцу: "Изнасилование - это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты"

Двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу рассказала о том, что она общается с адвокатами по делу об изнасиловании шестикратным победителем Олимпиады-1992 гимнастом Виталием Щербо. Ранее она написала на своей странице в Фейсбуке, что преступление произошло в 1991 году в Штутгарте.
– Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом, – цитирует ТСН Гуцу. – Это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты.
Это ужасное горе. И трагедия в нашем спорте. Я буду начинать судебный процесс. Какие буду требования к Щербо? Я не могу сказать подробнее.
Дополнительная информация
https://prosport-ru.tsn.ua/sport/olimpiyskaya-chempionka-gucu-ob-iznasilovanii-eto-ochen-sereznoe-delo-eto-ne-s-buhty-barahty-1016070.html
oleg.bob
Бабло с мужика качать будет, всё ясно!
17:37
Gordon
Не верю.
17:24
sailor1990
Где она собралась в суд обращаться? В США, в Германии, в Украине, в Беларуси? Может в России, как правопреемнице СССР? Адвокаты озолотятся.
16:50
spetrov
Проснулась после 1991-го года. Что там у нее на уме сейчас после стольких лет на волне происходящего в их стране, кто знает.
16:24
Rybinsk
Лавэ, какие ещё у хохлов могут быть требования.
16:10