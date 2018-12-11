Симона Байлз принимает антидепрессанты из-за домогательств Ларри Нассара

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз призналась, что вынуждена принимать антидепрессанты из-за домогательств со стороны бывшего врача сборной Ларри Нассара.

Нассар ранее был приговорен к сроку до 175 лет за семь доказанных случаев домогательств и насилия, а также к 60 годам по делу о детской порнографии.

Всего Нассар может быть причастен более чем к 100 случаям приставаний и насилия над спортсменками, включая несовершеннолетних.

- Это определенно нелегко. У меня были взлеты и падения, - цитирует TMZ Байлз. - Я все еще хожу на терапию и сейчас принимаю антидепрессанты. У меня было много взлетов и падений в течение года. И поэтому я регулярно хожу на терапию. Это нелегко, но меня окружают замечательные люди, благодаря которым мне немного легче.