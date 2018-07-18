Симона Байлс вернется к стартам 28 июля

Американская гимнастка Симона Байлс, взявшая паузу в карьере после четырех золотых медалей на Олимпийских играх-2016, вернется к соревнованиям 28 июля, информирует пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). Первым стартом станет турнир U.S. Classic, который пройдет в Колумбусе.

Напомним, что после Олимпиады-2016 хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Согласно документам, Байлс в августе 2016 года сдала положительный допинг-тест на метилфенидат (психостимулятор), но при этом не была дисквалифицирована. Кроме того, 21-летней спортсменке было разрешено употреблять амфетамин/декстроамфетамин.