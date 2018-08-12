Швейцарец Хеги выиграл чемпионат Европы на перекладине

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в соревнованиях на перекладине у мужчин победу одержал швейцарец Оливер Хеги. В тройку лучших также попали голландец Эпке Зондерланд и венгр Давид Вечерньеш.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Спортивная гимнастика

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Перекладина

1. Оливер Хеги (Швейцария) 14.700

2. Эпке Зондерланд (Голландия) 14.400

3. Давид Вечерньеш (Венгрия) 14.033