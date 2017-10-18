Шарипов отрицает, что знал об изнасиловании Татьяны Гуцу

Двукратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике отрицает обвинения Татьяны Гуцу в свой адрес. Гимнастка обвинила шестикратного победителя Игр Виталия Щербо в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в 1991 году, когда гимнастке было 15 лет. Также она добавила, что Шарипов покрывал Щербо и не защитил ее.

– Комментарий будет такой, – цитирует tut.by Шарипова. - Ребята, я уже сделал пост в Фейсбуке. Слышу об этой ситуации впервые. Ничего не происходило в моем присутствии. На этом все.

Доступ к странице Шарипова в Фейсбуке имеют только его друзья. Его знакомая, гимнастка Светлана Богинская, поделилась текстом сообщения: "Для всех заинтересованных. Я могу высказываться только насчет тех обвинений, которые адресованы в мой адрес, а они неправдивы. Это впервые, когда я слышу обвинения в некорректном поведении".