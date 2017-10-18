23:24 18 октября | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Шарипов отрицает, что знал об изнасиловании Татьяны Гуцу


 
1992 год. Барселона. Татьяна ГУЦУ - двукратная олимпийская чемпионка Игр-1992.Секс-скандал через четверть века

Двукратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике отрицает обвинения Татьяны Гуцу в свой адрес. Гимнастка обвинила шестикратного победителя Игр Виталия Щербо в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в 1991 году, когда гимнастке было 15 лет. Также она добавила, что Шарипов покрывал Щербо и не защитил ее. 

– Комментарий будет такой, – цитирует tut.by Шарипова. - Ребята, я уже сделал пост в Фейсбуке. Слышу об этой ситуации впервые. Ничего не происходило в моем присутствии. На этом все.

Доступ к странице Шарипова в Фейсбуке имеют только его друзья. Его знакомая, гимнастка Светлана Богинская, поделилась текстом сообщения: "Для всех заинтересованных. Я могу высказываться только насчет тех обвинений, которые адресованы в мой адрес, а они неправдивы. Это впервые, когда я слышу обвинения в некорректном поведении".

Дополнительная информация

https://sport.tut.by/news/gymnastics/565232.html

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