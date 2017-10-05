Сергей Ельцов: "Боялся оказаться не в своей тарелке во время дебюта на чемпионате мира"

Россиянин Сергей Ельцов, дебютировавший на чемпионате мира-2017, признался, что больше всего боялся оказаться не в своей тарелке на турнире такого уровня. Российский гимнаст по итогам квалификации 67-м в упражнении на коне и 15-м - на параллельных брусьях.

- Волновался очень сильно, это мой дебют на таком уровне, и всех этих чемпионов я раньше вживую не видел, - цитирует "Р-Спорт" Ельцова. - Тех, которые уже становятся для меня главными конкурентами. Боялся оказаться не в своей тарелке. Не прочувствовать эту совсем для меня новую атмосферу. Думал, что не справлюсь с этим давлением зала, который будет большим, огромное количество зрителей, все будут кричать, визжать. Это для меня было очень необычно, впервые чувствовал такое давление.