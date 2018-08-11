Сборная России по спортивной гимнастике выиграла чемпионат Европы

Мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате Европы.

Результат российской команды - 257,260 балла. За россиян выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин и Никита Нагорный. В тройку лучших также попали сборные Великобритании и Франции.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Спортивная гимнастика

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Командные соревнования

1. РОССИЯ (Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный) 257,260 балла

2. Великобритания – 253,362

3. Франция – 246,928