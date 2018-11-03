Россия - третья в командном зачете ЧМ в Дохе

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике в Дохе. На счету команды две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Два золота, одно серебро и одну бронзу завоевал Артур Далалоян. По одной серебряной медали завоевали женская и мужская сборные в командном многоборье. Еще одну бронзу завоевал Никита Нагорный в многоборье.

Первой в общем зачете стала команда США - четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Второе место заняла команда Китая (четыре золота, одно серебро и одна бронза).