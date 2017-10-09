Россия стала третьей в медальном зачете чемпионата мира

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике, который в воскресенье завершился в Монреале. Российская команда завоевала на турнире шесть наград – одно золото, три серебряные и две бронзовые медали.

Единственное золото завоевала Мария Пасека в опорном прыжке. Елена Еремина в упражнении (брусья), Давид Белявский (конь), Денис Аблязин (кольца) – принесли серебряные медали, а бронзу завоевали Белявский в упражнении на брусьях и Еремина в личном многоборье.

Первое место в зачете заняла команда Китая (3 золотые медали, одна серебряная и две бронзовые), на втором месте – Япония (два золота и одна бронза).