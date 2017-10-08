Россия поднялась на второе место в медальном зачете чемпионата мира

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике в Монреале. Россияне завоевали одно золото, три серебра и одну бронза.

Лидером на данный момент является команда Китая, на счету которой две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. У сборной США, идущей на третьей строчке, одно золото, одно серебро и одна бронза.

Золото в опорном прыжке в активе теперь уже двукратной чемпионки мира Марии Пасеки. Серебро завоевали Елена Еремина (брусья), Давид Белявский (конь) и Денис Аблязин (кольца).