Родионенко рассчитывает, что Пасека вернется в спорт через полгода

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко отметила, что двукратная чемпионка мира Мария Пасека проходит восстановление после операции на спине. Она также добавила, что спортсменка должна вернуться в зал через полгода.

– Восстановление Пасеки идет нормально, недавно она уже вернулась из Германии, – приводит ТАСС слова Родионенко. - Сейчас Мария занимается своим восстановлением. Мы ждем ее в зале через полгода.

В октябре этого года 22-летняя Пасека завоевала единственное золото сборной России на чемпионате мира в Монреале. После турнира у нее обострились проблемы со спиной, из-за чего она была вынуждена перенести операцию.