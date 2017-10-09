Павел Колобков: "Сборная России достойно выступила на чемпионате мира в Монреале"

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил сборную России по спортивной гимнастике с достойным выступлением на чемпионате мира, который вчера завершился в Монреале. Он добавил, что спортсмены показали отличную подготовку, командных дух и силу воли.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира, завоевав шесть наград – одно золото, три серебряные и две бронзовые медали. Единственное золото завоевала Мария Пасека в опорном прыжке. Елена Еремина в упражнении (брусья), Давид Белявский (конь), Денис Аблязин (кольца) – принесли серебряные медали, а бронзу завоевали Белявский в упражнении на брусьях и Еремина в личном многоборье.

– От имени Министерства спорта РФ и себя лично поздравляю команду с достойным выступлением на чемпионате мира, – приводит ТАСС слова Колобкова. - Одна золотая, три серебряные, две бронзовые медали и третье место в общекомандном зачете – хороший результат.

Наши спортсмены показали отличную подготовку, командный дух и силу воли. Желаю всем членам сборной России по спортивной гимнастике новых успешных выступлений и ярких побед.