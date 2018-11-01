Павел Колобков: "Далалоян и Нагорный показали выдающийся результат на ЧМ"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что российские гимнасты Артур Далалоян и Никита Нагорный показали выдающийся результат на чемпионате мира в Дохе.

Далалоян завоевал в Дохе золото в личном многоборье, став первым российским абсолютным чемпионом мира с 1999 года (тогда золото завоевал Николай Крюков). Нагорный завоевал бронзовую медаль.

– Наши ребята показали выдающийся результат в Дохе – у нас уже давно не было такого повода так порадоваться за российскую мужскую спортивную гимнастику, – цитирует ТАСС Колобкова. – При этом наши гимнасты добились двойного успеха в очень серьезной борьбе. Поздравляю спортсменов и их тренеров, и, надеюсь, это только начало, которое вдохновит всю нашу сборную.