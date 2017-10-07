Пасека стала двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке

Россиянка Мария Пасека стала первой в опорном прыжке на проходящем в Монреале чемпионате мира. Она набрала 14,850 балла, опередив американку Джейд Кэри (14,766). Замкнула тройку швейцарка Джулия Штейнгрубер – 14,466. Отметим, что представляющая Узбекистан 42-летняя Оксана Чусовитина стала пятой.

Для 22-летней Пасеки это второе золото чемпионата мира. Аналогичную награду в опорном прыжке она завоевывала в 2015 году.