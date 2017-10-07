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21:23 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Пасека стала двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке

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Россиянка Мария Пасека стала первой в опорном прыжке на проходящем в Монреале чемпионате мира. Она набрала 14,850 балла, опередив американку Джейд Кэри (14,766). Замкнула тройку швейцарка Джулия Штейнгрубер – 14,466. Отметим, что представляющая Узбекистан 42-летняя Оксана Чусовитина стала пятой.

Для 22-летней Пасеки это второе золото чемпионата мира. Аналогичную награду в опорном прыжке она завоевывала в 2015 году.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Felix BARSA

Молодчина! ЧИСТАЯ ПОБЕДА!!! Слава богу не было американского колобка стероидного Симоны Байлз...

22:45

Thomas_Boy_

Хорошая девочка.

22:22

rusfed 2.0

Молодчинка Маша! Ну и Оксане Александровне респект!

21:29