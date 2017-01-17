Пасека и Стретович отправятся в Германию на медобследование

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что гимнасты Мария Пасека и Иван Стретович в ближайшее время отправятся в Германию для прохождения медобследования, связанного с проблемами со здоровьем. Пасека восстанавливается после проблем со спиной, а Стретивич испытывает проблемы с кистью руки.

– Сейчас узнаем точно по дате записи на прием к специалисту в Германии, и в ближайшее время Пасека отправится на обследование, – приводит "Р-Спорт" слова Родионенко. – Это нужно обязательно. Также с ней поедет и Стретович по своим проблемам с рукой. Никита Нагорный пока тренируется в щадящем режиме, готовится к чемпионату России.

Напомним, что Нагорный восстанавливается после повреждения ноги, передвигаясь в специальном съемном гипсе. Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 1 по 5 марта 2017 года.