19:17 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Отец трех жертв врача-педофила напал на него в суде

Отец трех жертв врача-педофила напал на него в суде. Фото REUTERS
Отец трех жертв врача-педофила напал на него в суде. Фото REUTERS
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Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар, приговоренный к 175 годам тюрьмы, подвергся атаке в зале суда, сообщает Bleacher Report. На него напал Рэнделл Маргрэйвз, отец трех девушек, ставших жертвами домогательств Нассара. 

На слушаниях Маргрэйвз попросил судью: "Оставьте меня на минутку с этим подонком", после чего бросился на подсудимого. Охранники оттащили его от Нассара. 

Бывший врач сборной США был приговорен к 60 годам тюремного заключения по делу о детской порнографии, а еще 175 лет получил за насилие над юными спортсменками. Около 150 женщин и девушек, с которыми он работал с 1986 по 2016 годы в национальной команде и гимнастическом клубе Мичигана, заявили о том, что стали жертвами приставания или сексуального насилия под видом медицинской помощи.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Al Rains

PitersS Ты про СШП?... это не наши проблемы...

21:54

PitersS

В СССР дети гуляли и ходили в школу без охраны, а теперь все и вся под охраной-решотки и заборы. И кто же получил свободу?..- воры, бандиты и мошенники. Чиновники всегда живут хорошо, а теперь им- просто, рай.

21:19

Al Rains

Западные ценности...на заметку потенциальным либерастам))

19:44