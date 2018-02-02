Отец трех жертв врача-педофила напал на него в суде

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар, приговоренный к 175 годам тюрьмы, подвергся атаке в зале суда, сообщает Bleacher Report. На него напал Рэнделл Маргрэйвз, отец трех девушек, ставших жертвами домогательств Нассара.
На слушаниях Маргрэйвз попросил судью: "Оставьте меня на минутку с этим подонком", после чего бросился на подсудимого. Охранники оттащили его от Нассара.
Бывший врач сборной США был приговорен к 60 годам тюремного заключения по делу о детской порнографии, а еще 175 лет получил за насилие над юными спортсменками. Около 150 женщин и девушек, с которыми он работал с 1986 по 2016 годы в национальной команде и гимнастическом клубе Мичигана, заявили о том, что стали жертвами приставания или сексуального насилия под видом медицинской помощи.
Current scene in courtroom. Multiple officers trying to subdue father pic.twitter.com/XnpJVrb2Za– Katie Strang (@KatieJStrang) 2 февраля 2018 г.
VIDEO: Father of sexual abuse victims charges Larry Nassar in court during sentencing https://t.co/nWIcuHpUbs pic.twitter.com/hmyCYDQTLF– Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) 2 февраля 2018 г.
Al Rains
PitersS Ты про СШП?... это не наши проблемы...
21:54
PitersS
В СССР дети гуляли и ходили в школу без охраны, а теперь все и вся под охраной-решотки и заборы. И кто же получил свободу?..- воры, бандиты и мошенники. Чиновники всегда живут хорошо, а теперь им- просто, рай.
21:19
Al Rains
Западные ценности...на заметку потенциальным либерастам))
19:44