Отец трех жертв врача-педофила напал на него в суде

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар, приговоренный к 175 годам тюрьмы, подвергся атаке в зале суда, сообщает Bleacher Report. На него напал Рэнделл Маргрэйвз, отец трех девушек, ставших жертвами домогательств Нассара.

На слушаниях Маргрэйвз попросил судью: "Оставьте меня на минутку с этим подонком", после чего бросился на подсудимого. Охранники оттащили его от Нассара.

Бывший врач сборной США был приговорен к 60 годам тюремного заключения по делу о детской порнографии, а еще 175 лет получил за насилие над юными спортсменками. Около 150 женщин и девушек, с которыми он работал с 1986 по 2016 годы в национальной команде и гимнастическом клубе Мичигана, заявили о том, что стали жертвами приставания или сексуального насилия под видом медицинской помощи.

Current scene in courtroom. Multiple officers trying to subdue father pic.twitter.com/XnpJVrb2Za – Katie Strang (@KatieJStrang) 2 февраля 2018 г.