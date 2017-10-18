18:11 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в сексуальных домогательствах


 
1992 год. Барселона. Татьяна ГУЦУ - двукратная олимпийская чемпионка Игр-1992.Секс-скандал через четверть века

Олимпийская чемпионка-2012 американка Маккайла Марони обвинила бывшего врача сборной Ларри Ниссара в сексуальных домогательствах. В своем Твиттере она заявила, что с 13 лет проходила процедуры "лечения", которое, по словам Ниссара, он применял на протяжении 30 лет. Произошло это и на Играх в Лондоне.

"Самая страшная ночь в моей жизни произошла, когда мне было 15 лет. Я летела с командой в Токио. Он дал мне снотворное для полета, а следующее, что я помню, я была с ним в номере и получала "лечение". Я думала, я умру в ту ночь", - рассказала Марони. 

Нассар находится сейчас в тюрьм по обвинению в хранении детской порнографии. Более сотни женщин подали на него иски. 

Марони поделилась своей историей в рамках флешмоба "Me Too", в котором девушки рассказывают о том, как стали жертвами сексуальных домогательств. Началось оно после публикации итогов расследования в отношении продюсера Харви Вайнштейна.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий