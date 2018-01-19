Олимпийская чемпионка обвинила в домогательствах бывшего врача сборной США

Олимпийская чемпионка Джордин Уибер заявила о том, что стала жертвой домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара. По ее словам, Федерация гимнастики позволила медику работать в номерах на тренировочных сборах, где часто он оставался наедине со спортсменками.

– Я думала, что подготовка к Олимпийским играм – самое важное в жизни. Но самым сложным стало то, что я оказалась жертвой Ларри Нассара, – приводит USA Today слова Уибер. – Люди, которые допустили это, должны взять всю ответственность на себя.

Ранее 54-летний врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорен к 60 годам тюремного заключения по делу о детской порнографии. Около 140 женщин и девушек, с которыми физиотерапевт работал с 1986 по 2016 годы в национальной команде и гимнастическом клубе Мичигана, заявили о том, что стали жертвами приставания или сексуального насилия под видом медицинской помощи.