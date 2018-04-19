Олимпийская чемпионка Марони: "Нассар домогался сотни раз"

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по спортивной гимнастике Маккайла Марони рассказала о сексуальных домогательствах со стороны врача сборной США Ларри Нассара. По словам спортсменки, он домогался ее сотни раз. Первый контакт произошел, когда Марони было 13 лет. В настоящее время гимнастка завершила карьеру.

- Нассар приставал ко мне с первого дня нашего знакомства, -отметила Марони в интервью NBC. -Впервые это произошло, когда я прибыла на первые сборы в национальной команде. Тогда мне было 13 лет. Он сказал, что должен провести медосмотр и в этот же день стал домогаться меня. Он меня убеждал, что никто меня не поймет, поэтому я не могу рассказать людям о том, что произошло. Этот довод мне действительно показался серьезным. Я не верила, что кто-то можем понять меня…

Мы знаем, что Нассар был монстром. Я никогда не должна была встречать его. Федерация гимнастики США, университет Мичигана и НОК США смотрели в сторону, чтобы защитить свою репутацию. Их волновали только деньги, медали и больше ничего. Нассар домогался меня сотни раз за все время карьеры...

Напомним, в январе Нассар был приговорен к тюремному сроку до 175 лет за домогательства и насилие над гимнастками. Против него показания дали в общей сложности 156 женщин. Ранее он получил также 60 лет тюрьмы за хранение детской порнографии.