Оксана Чусовитина: "Мне сказали: Оксаночка, если хочешь - будь"

Олимпийская чемпионка-1992 Оксана Чусовитина прокомментировала выбор ее персоны в качестве члена комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG). Спортсменка отметила, что будет стараться доносить до чиновников проблемы гимнасток.

- Борьбы не было, мне сказали: "Оксаночка, если хочешь - будь", - приводит ТАСС слова Чусовитиной. - Если я чем-то смогу помочь спортсменам, то буду счастлива. Я сама тренируюсь, выступаю и по себе знаю, как иногда приходится спортсменам тяжело. Этого не понимают люди, которые сидят за клавиатурой в техническом комитете, а мы это ощущаем на себе.



Представьте, здесь мне дали на помосте всего пять минут на опробование прыжка. А потом люди получают травмы, вообще всегда было полчаса, 25 минут на опробование, вместе шесть человек прыгаем. А тут дали Японии девять минут, Южной Корее девять минут, а мне, так как я одна, всего пять. Из-за таких вроде бы мелочей происходят травмы у спортсменов, многие не восстанавливаются, не возвращаются, это очень печально. Нам никто ничего не объясняет, мы простые спортсмены, приехали, нам сказали и все. Сейчас, может быть, когда я вникну во все это, буду делать все, что в моих силах.