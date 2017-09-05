Объявлен предварительный состав сборной России на ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной России определился с предварительным составом на чемпионат мира-2017, сообщает ТАСС. В многоборье у мужчин должны выступить Давид Белявский и Никита Нагорный, в вольных упражнениях сборную России будет представлять Артур Далалоян, на кольцах - Денис Аблязин, на брусьях - Сергей Ельцов, на перекладине - Никита Игнатьев.

У женщин в многоборье за сборную России выступят Ангелина Мельникова и Елена Еремина, в опорном прыжке - Мария Пасека, на брусьях и на бревне - Анастасия Ильянкова.

ЧМ-2017 пройдет в Монреале со 2 по 8 октября.