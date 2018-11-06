НОК США начал процедуру отзыва полномочий у Федерации спортивной гимнастики

Национальный олимпийский комитет (НОК) США начала процедуру лишения Федерации гимнастики США статуса руководящего органа в этом виде спорта на олимпийском уровне, информирует официальный сайт организации. Одной из главных причин стал скандал с бывшим врачом национальной сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассаром, который был приговорен к 175 годам тюремного заключения за совращении несовершеннолетних спортсменок . Кроме того, за последние полтора года в федерации несколько раз менялось руководство.

По словам, исполнительного директора НОК Сары Хиршленд, в нынешнем виде Федерация гимнастики США не способна ответить на вызовы, которые перед ней стоят.

- В ситуации нет идеальных решений. Нельзя сказать, что мы легко пришли к решению о необходимости такой меры, - отметила Хиршленд. - В ближайшие сроки нужно думать о том, чтобы американские гимнасты получили всю необходимую поддержку для достижения успешных результатов.

В долгосрочной перспективе новой структуре, которая будет иметь статус руководящего органа, очень важно опираться на поддержку спортивного сообщества и клубов, способных помочь развитию спорта.

Вы спросите меня, почему сейчас? Ответ короткий: мы считаем, что вызовы, стоящие перед организацией, более серьезные, чем она способна преодолеть в ее нынешнем виде. В последние месяцы мы тесно сотрудничали с новым советом федерации, но, несмотря на приложенные усилия, проблемы остаются. И это несправедливо по отношению к гимнастам по всей стране.