Немов и Чусовитина включены в Зал славы гимнастики

Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Немов включен в Зал славы гимнастики. В Атланте-1996 он завоевал два золота, серебро и три бронзы. Четыре года спустя в Сиднее на его счету также две золотых, серебряная и три бронзовых награды. Также он пять раз выигрывал чемпионат мира и один раз - чемпионат Европы.

Уроженка Бухары Оксана Чусовитина - олимпийская чемпионка Барселоны-1992 командных упражнениях в составе объединенной команды стран экс-СССР. Впоследствии она приняла участие в семи Олимпиадах, включая Игры в Рио. В Пекине-2008, выступая за Германию, она взяла серебро в опорном прыжке. 41-летняя спортсменка стала первой гимнасткой, включенной в Зал славы до официального завершения карьеры.

В Зал славы также включены японец Сюн Фудзимото и американка Алисия Сакрамоне.