Нелли Ким: "Мустафина может вернуться в лидеры после рождения ребенка"

Пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким выразила уверенность, что Алия Мустафина способна вернутья на лидирующие позиции в мире. В начале июня 23-летняя гимнастка родила дочь, а в сентябре уже приступила к тренировкам.

- Алия однозначно способна вернуться на прежние лидирующие позиции в мире, - цитирует ТАСС Ким. - Все эти разговоры о том, что рождение ребенка ставит крест на дальнейшей карьере, я считаю пустыми. Вспомните ту же Ларису Латынину, которая прекрасно выступала после того, как стала мамой. Посмотрите на Оксану Чусовитину, которая после рождения ребенка выступает долгие годы, наука уже доказала, что после родов организм женщины перестраивается, и она может выступать еще лучше.