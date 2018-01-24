NCAA начнет расследование дела врача-педофила

Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) начала расследование того, как Мичиганский государственный университет разбирается с делом экс-работника университета и экс-врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, который был обвинен в домогательствах к молодым спортсменкам, сообщает ESPN. Организация также запросила информацию о возможных нарушениях правил NCAA.

Ранее 54-летний Нассар был приговорен к 60 годам тюремного заключения по делу о детской порнографии. Около 150 женщин и девушек, с которыми физиотерапевт работал с 1986 по 2016 годы в национальной команде и гимнастическом клубе Мичигана, заявили о том, что стали жертвами приставания или сексуального насилия под видом медицинской помощи. За это ему также грозит минимум от 25 до 40 лет тюрьмы, но срок может быть и больше.

Нассару было разрешено работать в Мичиганском университете во время полицейского расследования, которое длилось 19 месяцев. 20 сентября 2016 года он был уволен.

Сейчас экс-врач признал себя виновным в семи случаях домогательств.

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