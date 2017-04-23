Нагорный завоевал бронзу чемпионата Европы на брусьях

Россиянин Никита Нагорный взял бронзу чемпионата Европы в упражнении на брусьях. Золото выиграл украинец Олег Верняев, серебро взял Лукас Даузер.
Это пятая медаль России на чемпионате Европы. Ранее золото в упражнении на коне взял Давид Белявский, серебро взяли Елена Еремина (брусья), Дмитрий Ланкин (вольные упражнения), Артур Далалоян (многоборье).
Клуж (Румыния)
Чемпионат Европы
Мужчины
Брусья
1. Верняев (Украина) - 15,466
2. Даузер (Германия) - 15,366
3. НАГОРНЫЙ (Россия) - 15,266
4. БЕЛЯВСКИЙ (Россия) - 15,233