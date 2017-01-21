Нагорный приступит к полноценным тренировкам после 24 января

Серебряный призер Олимпиады-2016 Никита Нагорный с 24 января сможет приступить к полноценным тренировкам, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на старшего тренера мужской сборной России Валерия Алфосова. Россиянин восстанавливается после травмы ноги.

- Пока все проблематично, вот после контрольных тренировок перед чемпионатом России можно сказать по составу конкретнее. Многие же лечатся сейчас, - сказал Алфосов. - Никита сейчас четыре снаряда работает, 24 января ему сделают заключительные снимки, и он снимает и, наверное, получит разрешение на полноценные тренировки. Вот он как раз пока ближе всех из ребят (участников ОИ-2016) к участию в чемпионате России.