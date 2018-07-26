На экс-врача сборной США, осужденного за педофилию, напали в тюрьме

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар подвергся нападению в тюрьме, сообщет New York Post со ссылкой на его адвокатов.

Инцидент произошел в мае, по версии защиты, причиной стало поведение судьи, зачитывавшей приговор Нассару.

В январе Нассар был признан виновным в домогательствах и изнасиловании более сотни несовершеннолетних гимнастках и приговорен к 175 годам тюрьмы. Ранее он также был осужден на 60 лет за хранение детской порнографии. В настоящим момент он находится в тюрьме строгого режима в Тусоне (Аризона).

Адвокаты утверждают, что судья во время заседаний делала многочисленные недвусмысленные заявления, которые свидетельствовали о том, что она изначально настроена дать максимальный срок подсудимому.

Из-за возможной предвзятости судьи адвокаты подали апелляцию на приговор Нассару.