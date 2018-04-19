Мустафина выиграла первый турнир после возвращения в большой спорт

Алия Мустафина в составе столиной сборной "Москва-1" выиграла золотую медаль на чемпионате России-2018 в женском командном турнире. Вместе с ней чемпионками страны стали Виктория Трыкина, Дарья Спиридонова, Ульяна Перебиносова, Варвара Зубова и Ангелина Симкова.

Турнир проходит с 18 по 22 апреля в Казани.

"Москва-1" по итогам всех упражнений набрала 218,228 балла. Второе место заняла команда из Центрально федерального округа (210,261), которую представляли Ангелина Мельникова, Виктория Комова, Дарина Голдинова, Анастасия Будылкина, Дарья Елизарова и Таисия Бороздыко. Бронзовым призером стала "Москва-2" (199,861), за которую выступали Седа Тутхалян, Ксения Артемова, Валентина Шохина, Виктория Газеева, Елизавета Кочеткова и Виктория Горбаткова.

В активе 23-летней Мустафиной две золотых, две серебряных и три бронзовых олимпийских медали. Для нее чемпионат России-2018 - первый официальный турнир после рождения ребенка.