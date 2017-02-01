Гимнастка Алия Мустафина вошла в расширенный список сборной России на 2017 год, сообщает официальный сайт Минспорта РФ. Расширенный список основной и резервной сборной составляется из 119 человек, список тренеров включает в себя 43 специалиста.

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой, на ее счету золотые медали в соревновании на брусьях на ОИ-2012 и 2016. После Игр в Рио-де-Жанейро спортсменка заявляла, что собирается взять паузу в своей карьере.