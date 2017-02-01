11:01 1 февраля | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мустафина вошла в расширенный список сборной России на 2017 год

0
0
0
1

Гимнастка Алия Мустафина вошла в расширенный список сборной России на 2017 год, сообщает официальный сайт Минспорта РФ. Расширенный список основной и резервной сборной составляется из 119 человек, список тренеров включает в себя 43 специалиста.

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой, на ее счету золотые медали в соревновании на брусьях на ОИ-2012 и 2016. После Игр в Рио-де-Жанейро спортсменка заявляла, что собирается взять паузу в своей карьере.

Дополнительная информация

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sbornye-k/29928/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

IvS

Казалось бы, при чем здесь легкая атлетика?

11:38 1 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ