Мустафина вошла в окончательный состав сборной России на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вошла в окончательный состав сборной России, которая 19 октября отправится на чемпионат мира. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Мировое первенство стартует в столице Катара Дохе 25 октября. Этот турнир станет квалификационным к Олимпиаде-2020. Сборные, занявшие призовые места по итогам командных соревнований, станут обладателями путевок на Игры в Токио.

- Команда вылетит в Доху ранним утром 19 октября, - цитирует ТАСС Родионенко. - Вчера у нас прошли заключительные контрольные тренировки, по итогам которых было принято решение не вносить никаких изменений в поданную ранее заявку для участия в чемпионате мира.

В заявку сборной России в конце сентября вошли: Ангелина Мельникова, Алия Мустафина, Ирина Алексеева, Ангелина Симакова, Лилия Ахаимова и запасная Дарья Спиридонова. В состав мужской команды включены Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный и запасной Владислав Поляшов.

Напомним, для Мустафиной чемпионат мира в Катаре станет первым международным стартом после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где она сумела выиграть золото в упражнениях на брусьях, серебро - в командном первенстве и бронзу - в личном многоборье. После окончания Игр-2016 Мустафина вышла замуж, а в июне 2017 года родила девочку.