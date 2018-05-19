Мустафина пропустит турнир в Хорватии из-за травмы колена

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, вернувшаяся в спорт после длительного перерыва, пропустит майский турнир из-за травмы колена.

- Алия получила небольшую травму мениска и пропустит турнир в Хорватии, - цитирует ТАСС тренера спортсменки Сергея Старкина. - Мне сложно сейчас говорить, когда случилось это повреждение, боль появилась после чемпионата России. Мы не прекращали тренироваться, только на время отказались от определенных упражнений, чтобы минимизировать нагрузку на колено. Рассчитываем, что в конце мая Мустафина начнет тренироваться в полную силу.

Напомним, чемпионат России в Казани, который завершился 22 апреля, стал для 23-летней гимнастки первым турниром после рождения ребенка. В столице Татарстана Мустафина выиграла золото в командном первенстве и заняла четвертое место в личном многоборье. Первым международным стартом для спортсменки в этом сезоне должен был стать этап Кубка мира в хорватском Осиеке, который пройдет с 24 по 27 мая. Ради этого турнира она решила не ехать на восстановительный сбор национальной команды в Испанию.

