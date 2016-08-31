Мустафина примет участие в шоу Немова

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина примет участие в шоу "Алексей Немов и легенды спорта". Шоу Немова состоится 16 сентября в Москве. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Мустафина завоевала серебро в составе команды, а также золото на брусьях и бронзу в личном многоборье.

- Наши ребята вернулись с Олимпиады, все будут принимать участие в нашем шоу, - цитирует Немова "Р-Спорт". - И Алия Мустафина, и вся женская команда, и мужская сборная, наши призеры, которые выступили очень достойно. Мы стараемся сделать так, чтобы шоу прошло очень достойно, оно по масштабам будет намного интереснее и зрелищнее - такого состава еще не было в нашем проекте.

Думаю, что за эти две недели сможем продать запланированную часть билетов. У нас около 4,5-4,9 тысячи билетов, думаю, мы сможем их реализовать, потому что у нас все для этого есть. Конечно, номера не будут нашими олимпийскими программами - столько времени прошло, их повторить практически нереально. Но что касается меня, "солнышко" покручу на перекладине, может, сделаю какой-нибудь перелет. Мы будем выступать, думаю, люди будут приятно удивлены, что мы еще что-то можем показать на неплохом уровне.