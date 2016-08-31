15:54 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мустафина примет участие в шоу Немова

0
0
0

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина примет участие в шоу "Алексей Немов и легенды спорта".  Шоу Немова состоится 16 сентября в Москве. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Мустафина завоевала серебро в составе команды, а также золото на брусьях и бронзу в личном многоборье.

- Наши ребята вернулись с Олимпиады, все будут принимать участие в нашем шоу, - цитирует Немова "Р-Спорт". -  И Алия Мустафина, и вся женская команда, и мужская сборная, наши призеры, которые выступили очень достойно. Мы стараемся сделать так, чтобы шоу прошло очень достойно, оно по масштабам будет намного интереснее и зрелищнее - такого состава еще не было в нашем проекте.

Думаю, что за эти две недели сможем продать запланированную часть билетов. У нас около 4,5-4,9 тысячи билетов, думаю, мы сможем их реализовать, потому что у нас все для этого есть. Конечно, номера не будут нашими олимпийскими программами - столько времени прошло, их повторить практически нереально. Но что касается меня, "солнышко" покручу на перекладине, может, сделаю какой-нибудь перелет. Мы будем выступать, думаю, люди будут приятно удивлены, что мы еще что-то можем показать на неплохом уровне.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160831/1056723215.html

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ