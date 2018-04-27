Мустафина получила лицензию FIG, дающую право выступать на зарубежных стартах

Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Алия Мустафина, которая вернулась в спорт после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка, получила от Международной федерации гимнастики (FIG) новую лицензию, дающую право выступать на международных соревнованиях, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

Согласно правилам FIG, гимнасты имеют право выступать на международных стартах только в том случае, если обладают международной лицензией FIG. Срок действия прежней лицензии Мустафиной истек в октябре 2017 года.

Новая лицензия Мустафиной будет действовать до 16 апреля 2020 года.