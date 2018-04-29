14:08 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мустафина объявила о разводе с бобслеистом Зайцевым

Алия МУСТАФИНА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Алия МУСТАФИНА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Гимнастка Алия Мустафина развелась с бобслеистом Алексеем Зайцевым, с которым она состояла в браке с ноября 2016 года. Об этом спортсменка сообщила в своем Инстаграме.

У Мустафиной и Зайцева в июне 2017 года родилась дочь Алиса.

"Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать", – написала Мустафина.

23-летняя Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, а также пятикратным призером Олимпийских игр.

 

Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать☺️

Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) 29 Апр 2018 в 3:34 PDT

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Братчанин

А где про спорт? Если не ошибаюсь - это ведь спортивная газета?

15:36

Пёс

заела мужика

15:04

вперёд Спартак!

Монте-Кристо (Мститель) . Зенька .................. Видимо твой идеал красоты - шимпанзе Микки..._________________________________________- Цвета болотного клуба - голубые, а идеал красоты Зеньки - Андрюша Шершавин)))))))))))))))))))))))

15:03

SpaMan

да пофик как бы...это дело сугубо личное

15:01

Монте-Кристо (Мститель) .

Зенька .................. Видимо твой идеал красоты - шимпанзе Микки...

14:54

Монте-Кристо (Мститель) .

Величайшая спортсменка современности ! С сильным характером, со стержнем внутри. И очень женственная, красивая. С тонкой, ранимой душой. Жаль, что так получилось...

14:52

За Арсеналий с децтва!))

Каждый второй брак в России обязательно заканчивается разводом. Статистика! В 2002 году - вообще 84 %! А вообще, хорошее дело браком не назовут.))

14:39

maks55555

Она свободна, но отягощена ребенком теперь, но кого это останавливало, всегда найдутся желающие.

14:35

Зенька

Да она просто страшная)

14:33

Котттт

Мне тоже он не нравится

14:23

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