Мустафина объявила о разводе с бобслеистом Зайцевым

Гимнастка Алия Мустафина развелась с бобслеистом Алексеем Зайцевым, с которым она состояла в браке с ноября 2016 года. Об этом спортсменка сообщила в своем Инстаграме.
У Мустафиной и Зайцева в июне 2017 года родилась дочь Алиса.
"Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать", – написала Мустафина.
23-летняя Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, а также пятикратным призером Олимпийских игр.
Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать☺️
Братчанин
А где про спорт? Если не ошибаюсь - это ведь спортивная газета?
15:36
Пёс
заела мужика
15:04
вперёд Спартак!
Монте-Кристо (Мститель) . Зенька .................. Видимо твой идеал красоты - шимпанзе Микки..._________________________________________- Цвета болотного клуба - голубые, а идеал красоты Зеньки - Андрюша Шершавин)))))))))))))))))))))))
15:03
SpaMan
да пофик как бы...это дело сугубо личное
15:01
Монте-Кристо (Мститель) .
Зенька .................. Видимо твой идеал красоты - шимпанзе Микки...
14:54
Монте-Кристо (Мститель) .
Величайшая спортсменка современности ! С сильным характером, со стержнем внутри. И очень женственная, красивая. С тонкой, ранимой душой. Жаль, что так получилось...
14:52
За Арсеналий с децтва!))
Каждый второй брак в России обязательно заканчивается разводом. Статистика! В 2002 году - вообще 84 %! А вообще, хорошее дело браком не назовут.))
14:39
maks55555
Она свободна, но отягощена ребенком теперь, но кого это останавливало, всегда найдутся желающие.
14:35
Зенька
Да она просто страшная)
14:33
Котттт
Мне тоже он не нравится
14:23