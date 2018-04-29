Мустафина объявила о разводе с бобслеистом Зайцевым

Гимнастка Алия Мустафина развелась с бобслеистом Алексеем Зайцевым, с которым она состояла в браке с ноября 2016 года. Об этом спортсменка сообщила в своем Инстаграме.

У Мустафиной и Зайцева в июне 2017 года родилась дочь Алиса.

"Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать", – написала Мустафина.

23-летняя Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, а также пятикратным призером Олимпийских игр.