Мустафина не выступит в финале вольных упражнений на чемпионате России

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина не выступит в финале чемпионата России в вольных упражнениях и, возможно, снимется также и с финала в упражнениях на бревне. Гимнастка заняла четвертое место в многоборье. Для нее этот турнир стал первым после возобновления карьеры. Также она взяла золото в командном турнире, а на брусьях стала шестой.

- Сама Алия очень хочет выступать дальше, но мы решили немного поберечь ее, - цитирует "Р-Спорт" старшего тренера сборной России Евгения Гребенкина. – Поэтому в финале вольных упражнений она выступать не будет. Вероятно, что пропустит и финал на бревне. Спортсменка только в начале своего возвращения, и мы должны думать о будущем.