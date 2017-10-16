Мустафина не поедет на медосмотр в Германию, так как хочет быстрее восстановиться

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина приняла решение не ехать в Германию на плановое медицинское обследование прооперированного два года назад колена. Спортсменка не хочет пропускать тренировочный сбор, который очень важен для ее быстрого восстановления.

В начале июня 23-летняя Мустафина родила девочку, которую назвали Алисой, а 3 сентября приехала на сбор на базу "Озеро Круглое" и начала тренироваться. Первым стартом для Мустафиной должен стать весенний чемпионат России.

- Алия будет на сборе, она даже отказалась сейчас ехать в Германию на плановое медобследование своего колена. Не хочет пропускать сбор, чтобы быстрее набрать форму, - цитирует ТАСС старшего тренера сборной России Валентину Родионенко.