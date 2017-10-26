Мустафина и Комова выступят в шоу Немова

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина и обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира Виктория Комова, вернувшиеся в спорт после длительного перерыва, примут участие в гимнастическом шоу Алексея Немова "Легенды спорта. Восхождение", информирует ТАСС. Оно пройдет в субботу в Москве.

В шоу Немова, которое пройдет в столичном "Мегаспорте", будут задействованы более 200 участников. Это звезды спортивной и художественной гимнастики, акробаты, танцоры, актеры и музыканты.

Для Мустафиной и Комовой шоу станет первым публичным выступлением после длительного перерыва. Мустафина в последний раз выходила на помост в августе 2016 года на Олимпиаде в Бразилии, Комова - весной прошлого года на чемпионате России. Первая приступила к тренировкам вместе с национальной командой после рождения ребенка в начале сентября, вторая - в конце июня.