Международная федерация гимнастики допустила 9 гимнастов в финал ЧМ

Международная федерация гимнастики после апелляции со стороны чилийской гимнастической федерации приняла решение допустить к финалу чемпионата мира в Монреале в вольных упражнениях девять спортсменов, сообщает пресс-служба FIG. Отмечается, что такое решение было принято в порядке исключения.

Во время выступления в квалификации чемпионата мира чилийца Томаса Гонсалеса сдвинулась одна из соединительных реек покрытия помоста, это привело к нестабильности поверхности. В результате этого сборная Чили опротестовала результат Гонсалеса, который занял 10-е место.