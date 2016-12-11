Мельникова - вторая в упражнениях на бревне на турнире в Японии

Россиянка Ангелина Мельникова заняла второе место в упражнениях на бревне на международном турнире в японской Тойоте. В вольных упражнениях она также стала второй, разделив место с Аико Сугихарой.

Тойота (Япония)

Международный турнир

Женщины

Бревно

1. Мураками (Япония) - 14,516

2. МЕЛЬНИКОВА (Россия) - 13,933

3. Литтл (Австралия) - 13,433...

7. АХАИМОВА (Россия) - 12,600

Вольные упражнения

1. Мураками (Япония) - 14,933

2. МЕЛЬНИКОВА (Россия) - 14,266

2. Сугихара (Япония) - 14,266...

6. АХАИМОВА (Россия) - 13,633...

10. ТУТХАЛЯН (Россия) - 11,933