Мельникова - вторая в упражнениях на бревне на турнире в Японии

Россиянка Ангелина Мельникова заняла второе место в упражнениях на бревне на международном турнире в японской Тойоте. В вольных упражнениях она также стала второй, разделив место с Аико Сугихарой.
Тойота (Япония)
Международный турнир
Женщины
Бревно
1. Мураками (Япония) - 14,516
2. МЕЛЬНИКОВА (Россия) - 13,933
3. Литтл (Австралия) - 13,433...
7. АХАИМОВА (Россия) - 12,600
Вольные упражнения
1. Мураками (Япония) - 14,933
2. МЕЛЬНИКОВА (Россия) - 14,266
2. Сугихара (Япония) - 14,266...
6. АХАИМОВА (Россия) - 13,633...
10. ТУТХАЛЯН (Россия) - 11,933