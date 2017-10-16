Мария Пасека: "Футболисты проиграли, им деньги заплатили - и они прекрасно себя чувствуют"

Россиянка Мария Пасека​, защитившая титул чемпионки мира в опорном прыжке, в интервью "Известиям" заявила, что у нее началась неприязнь к футболу, когда начала больше интересоваться этим видом спорта. Также она отметила, что ей нравится любовь фанатов к футболу.

– Вы сказали, что раньше болели за футбольный "Спартак", потом за ЦСКА, а теперь вообще ни за кого не болеете. Как в соцсетях на это отреагировали ваши поклонники?

– Наверное, из-за того, что я девушка, мне никто ничего не стал говорить.

– Футбол вам стал безразличен?

– У меня началась неприязнь, когда я начала углубляться в футбол. Видела, что футболисты постоянно проигрывали, и им было все равно. Они проиграли, им деньги заплатили и прекрасно себя чувствуют. Это и оттолкнуло.

– У вас есть понимание, почему у футболистов огромные зарплаты относительно других видов спорта?

– Футбол – это более престижный вид спорта. Сколько мужчин ходит на него и готовы жизнь отдать за это.

– Обиды нет, что так популярен вид спорта, который в России не очень успешен уже 25 лет?

– Обида есть. У нас существуют другие виды спорта. Возможно, некоторым это неинтересно, и футбол им интересен только за счет ситуации около футбола.