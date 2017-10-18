Мама Виталия Щербо назвала бредом обвинения Гуцу в изнасиловании

Валентина Щербо, мама шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо, считает, что Татьяна Гуцу хочет от ее сына денег. Ранее украинская гимнастка обвинила Щербо в изнасиловании. По словам Гуцу, преступление произошло в 1991 году во время соревнований в Штутгарте, где оба спортсмена выступали за сборную СССР.
– Это полный бред! – цитирует "Народная воль" маму Виталия Щербо. – И самое неприятное в этой истории, что сейчас сыну нужно будет оправдываться и, как говорится, доказывать, что ты не верблюд. Ведь обвинить спустя почти 30 лет – проще некуда. И вот вопрос: раньше у Татьяны Гуцу на такое "признание" не было времени? Почему выжидала? Отчего не выдала "новость" по горячим следам? А теперь она выдает "сенсацию". Безусловно, нужный эффект будет достигнут – Гуцу снова окажется в центре внимания СМИ. Гораздо сложнее оправдываться тому, кого обвинили.
Какой смысл ей обвинять Виталия? Может быть, Таня, зная, что у сына в Америке бизнес, хочет деньги с него "снять"? Но я уверен, что он будет защищать свое доброе имя.
Какие отношения были у Виталия с Татьяной в то время, когда они были спортсменами? Чисто дружеские. Вместе находились на сборах, соревнованиях… Сын и с Таней дружил, и со всеми остальными гимнастками. Может быть, Виталий Щербо всю женскую команду изнасиловал? Чушь! И что-то я ничего не слышала, чтобы кто-то из бывших спортсменов подтвердил слова Татьяны Гуцу. Думаю, в ближайшее время скажет свое слово и сын. Он не будет молчать, когда его поливают грязью.
Дополнительная информация
https://www.nv-online.info/2017/10/18/moj-syn-iznasiloval-ukrainskuyu-gimnastku-eto-polnyj-bred/
spetrov
rusfed 2.0, принято. :)
16:43
spetrov
...Просто сталкающиеся с подобными делами говорят, что ситуации бывают разные. Как с той, так и с другой стороны. И как оно реально было, знают только непосредственые участники и возможные свидетели, если они есть.
16:43
rusfed 2.0
спетров, думаю, у них в семье ничего не было )) могло быть только у сына ))
16:43
spetrov
rusfed 2.0, не могу знать. Мое высказывание было про не торопитесь делать выводы. Может, мама-то и права как раз. Ни ты, ни я не знаем, что там у них в семье было. :)
16:41
rusfed 2.0
спетров, а я чье высказывание прокомментировал? ))
16:36
spetrov
rusfed 2.0, очень глубокая мысль! При этом ты не знаешь о ней вообще ничего. Но можно ли верить словам гражданки - тоже большой вопрос.
16:33
rusfed 2.0
спетров, его мама о сексуальной жизни сына в подростковый период знает не больше тебя )
16:29
spetrov
rusfed 2.0, ситуации бывают разные. Как с той стороны, так и с другой. К тому же что там на уме у героини сейчас, одному богу известно. Не торопитесь делать выводы.
16:21
rusfed 2.0
мама-то, конечно, в курсе всех похождений сына )
15:45
defender_8
...но я уверен... Так кто же защищает Щербу? Он или она. Если (он, она) так уверены, значит они были в Мюнхене. Наверное покажут билеты на самолёт. Мамаша (папаша) оберегают бизнес Щербы. Всё логично, бей первым, Фредди.
15:36