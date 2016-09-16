Люкин возглавил женскую сборную США

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Люкин стал новым координатором женской сборной США, сообщает Dallas News. Люкин является сооснователем Международной олимпийской гимнастической академии в Техасе.

– Для меня честь стать координатором национальной команды, – сказал Люкин. – Я готов вложить все свои знания и всю свою страсть в работу с женской командой, чтобы она и дальше добивалась успехов.