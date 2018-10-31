Лилия Ахаимова: "Самый важный день пройден. Большое спасибо команде!"

Российская гимнастка Лилия Ахаимова поблагодарила партнеров по женской сборной России после второго места в командном турнире на чемпионате мира. Россиянки получили лицензии на Олимпийские игры 2020 года.

"Самый важный день пройден! Теперь у нас есть лицензия на ОИ. Хочу сказать большое спасибо своей команде! Без них ничего бы не было. Я допустила очень большую ошибку и очень сильно ругаю себя за это... Но девочки и тренеры помогли мне набраться уверенности и работать до конца. Простите меня. Отдельной благодарности заслуживают наши тренеры, наши доктора, они так спасают нас. Спасибо всем, кто болел и кричал нам, и переживал вместе с нами. Люблю", - написала Ахаимова в Инстаграме.

Российские гимнастки отобрались на Олимпиаду-2020